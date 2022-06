Calcio C: Rimini, Gaburro confermato sulla panchina. C'è la fumata bianca

Sport

Rimini

| 10:53 - 12 Giugno 2022

Marco Gaburro (foto Venturin.



Marco Gaburro confermato sulla panchina del Rimini Calcio. L'ufficialità è arrivata oggi (domenica 12 giugno). Il tecnico veronese, grande protagonista della trionfale stagione biancorossa, ha prolungato di un anno il rapporto con la società di via XX Settembre 1870: un altro tassello che si aggiunge al mosaico per la prossima stagione, dopo le conferme del ds Maniero e del responsabile del settore giovanile Roguletti. Qualche giorno fa Gaburro alla stampa locale veronese aveva ufficializzato la sua volontà di rimanere al Rimini e, letteralmente, "di fare qualche buona stagione in C", dopo aver vinto quattro campionati di D. Adesso la palla passa alla società: a livello di organico il Rimini sarà ritoccato o profondamente modificato? Gaburro qualche settimana fa aveva fatto intuire, tra le righe, di preferire la seconda soluzione.