Entra con lo scooter in chiesa, la bravata gli costa i lavori socialmente utili

| 08:29 - 08 Giugno 2022

Il ragazzo in scooter davanti alla chiesa.

Entra in chiesa con uno scooter a Cattolica, riprende tutta la scena e la pubblica sui social: 19enne condannato a svolgere lavori socialmente utili. I fatti risalgono all'agosto 2021. Il giovane era entrato nella Chiesa di San Pio a Cattolica a bordo del motorino, tra lo stupore delle persone presenti. I Carabinieri di Cattolica avevano visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e anche quanto pubblicato sui socia riuscendo ad identificare il 19enne. Il ragazzo non era nuovo ad ingressi "su due ruote" in chiesa. Pochi giorni prima dell'episodio di Cattolica, aveva tentato di entrare in una chiesa a Gabicce Mare. Trovando la porta chiusa aveva cercato di sfondarla usando lo scooter come ariete. Il giovane, assistito dall'avvocato Matteo Mattioli, deve rispondere di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento. Per estinguere il reato dovrà svolgere lavori socialmente utili presso una cooperativa di Pesaro.