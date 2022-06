Rimini Calcio, venerdì sera la festa in piazza Cavour dalle ore 21

Sport

Rimini

19:59 - 07 Giugno 2022





Venerdì 10 giugno dalle ore 21:00 in Piazza Cavour a Rimini la squadra che ha riportato il Rimini FC in Serie C sarà premiata dall’amministrazione comunale e incontrerà la tifoseria per salutare questa esaltante cavalcata. Saranno proiettati sul ledwall i gol di un campionato

da incorniciare. Presente il settore giovanile con i campioni regionali dell’Under15 e con tutte le altre squadre che hanno disputato una grande stagione.

La serata, in collaborazione con il Comune di Rimini, prevede la partecipazione di Random giovane rapper con oltre 250 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e importanti successi discografici che gli sono valsi numerosi dischi di platino. Techical partner Radio Bruno e Titan Sound. Special thanks Phonola, Quojobis, Banca Popolare Valconca e Rosso Pomodoro Rimini. Tutti i tifosi biancorossi sono invitati alla serata con bandiere e maglie per chiudere alla grande quest’anno insieme.