Rimini, lite tra 20enni finisce nel sangue: stacca un dito con un morso e se lo mangia

Cronaca

Rimini

| 19:31 - 07 Giugno 2022

Violenta rissa scoppiata all'altezza del bagno 70, foto di repertorio.

Tre 20enni sono stati arrestati a Rimini dalla Polizia, in relazione a una rissa scoppiata all'altezza del bagno 70, nella notte tra lunedì e martedì (6-7 giugno). Secondo quanto ricostruito, il violento parapiglia ha coinvolto i tre arrestati - due cittadini albanesi e un cittadino nigeriano - e un quarto soggetto ancora da identificare, un secondo nigeriano. I quattro si sono affrontati armati di bastoni e uno dei nigeriani, nella concitazione, avrebbe staccato a un rivale, con un morso, una falange del dito di una mano: probabilmente inghiottendola, visto che non è stata rinvenuta sul luogo della rissa. L'ipotesi di reato è rissa in concorso per futili motivi e lesioni aggravate.