Malore fatale: turista muore in acqua a Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:25 - 07 Giugno 2022

Foto di repertorio.

I soccorritori nulla hanno potuto per salvare la vita a un turista svizzero di 86 anni, colpito oggi pomeriggio (7 giugno) da un malore mentre faceva il bagno. Il fatto è avvenuto davanti alla spiaggia del Bagno 42 attorno alle 16. La vittima, era in acqua, vicino al bagnasciuga, per cercare un po’ di refrigerio dalla canicola. Improvvisamente ha avvertito un malore. Di quanto stava accadendo, si sono accorti i bagnini di salvataggio, accorsi verso l'anziano portandolo a riva dove le hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. I medici si sono messi subito al lavoro, nel disperato tentativo di salvare la vita all'86enne, ma tutto è stato vano. L'uomo, purtroppo, non si è più ripreso e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.