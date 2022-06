Calcio, La Fiorita: Inter Club D’Escaldes (Andorra) l’avversario in semifinale

Sport

Rimini

| 16:19 - 07 Giugno 2022

Il tecnico de La Fiorita Lasagni.

Si è tenuto all’ora di pranzo, a Nyon, il sorteggio che ha definito gli accoppiamenti delle semifinali nel turno preliminare di Champions League che si disputerà in Islanda. La Fiorita, laureatasi campione di San Marino nella finale dello scorso 26 maggio, affronterà gli andorrani dell’Inter Club D’Escaldes.

La formazione gialloblù era testa di serie nel sorteggio insieme agli estoni del Levadia Tallin, che invece affronteranno i padroni di casa islandesi del Víkingur nell’altra semifinale. Entrambi gli incontri si giocheranno martedì 21 giugno, in orario ancora da definire. Le due vincenti si sfideranno poi in finale il 24 giugno. Chi vincerà avanzerà al primo turno di Champions League, mentre le tre formazioni perdenti approderanno al secondo turno di Uefa Conference League.

Intanto è iniziata la preparazione in vista della trasferta islandese. La Fiorita ha ripreso ad allenarsi ieri sera agli ordini dello staff tecnico guidato da Oscar Lasagni. Nel frattempo va definendosi anche la rosa. Il termine per la presentazione della lista Uefa è fissato per il 17 di giugno.