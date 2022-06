A Rimini arriva Fuori Mano, il primo Giardino Street Food

Attualità

Rimini

| 15:17 - 07 Giugno 2022

Il nuovo Giardino Street Food.

Si terrà mercoledì 15 giugno dalle ore 18:00 l’inaugurazione di Fuori Mano, il nuovo Giardino Street Food che sorgerà nell’area di Marina Centro vicino alla Fontana dei Quattro Cavalli, esattamente nel giardino del Palazzo Novecento. Un luogo a lungo dimenticato e lasciato all’incuria, che presto comincerà ad animare le serate dei riminesi grazie a un nuovo progetto imprenditoriale a firma dei titolari di HomeBurger, i locali di fast food di qualità già presenti a Rimini e a Riccione. I soci descrivono così la loro nuova avventura: “Noi Romagnoli siamo così: ci mettiamo in testa una cosa e semplicemente la facciamo! Volevamo riportare il divertimento in un’area decentrata in cui, per 20 anni, non c’è stato nulla. La nostra missione è stata quindi quella di riqualificare la zona e restituire a Rimini un pezzo della città a lungo dimenticato. Fuori Mano è una scommessa, non solo la nostra, ma quella di una città che desidera sperimentare nuove esperienze di aggregazione sociale, più stimolanti e attente alla qualità”. L’attività prevede infatti un Food Truck all’aperto con un menù selezionato di birre, hamburger e panini, questi ultimi proposti in collaborazione con i ragazzi di Mad for BBQ, un’altra eccellenza del riminese in tema di ristorazione. Ci saranno anche tavolini e posti a sedere, in un angolo suggestivo con vista sulla fontana dei quattro cavalli, all’aria aperta e a pochi passi dal mare, operativo tutte le sere fino alla fine della stagione. Dopo gli ultimi due anni cosa c’è di meglio che passare una bella serata in un giardino all’aria aperta tra musica, birra e buon cibo?! Fuori Mano nasce già come progetto limitato, pensato per durare solo un’estate. “Abbiamo in mente altre iniziative per il futuro, Fuori Mano è solo la prima fase di un progetto più ampio che ci vedrà coinvolti e che darà alla luce nel 2023 il locale di punta del gruppo” aggiungono i titolari di HomeBurger. Un motivo in più per non perdersi questa novità durante l’estate 2022 targata Rimini.