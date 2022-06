Rimossa barca affondata: era nel fiume Uso

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:48 - 07 Giugno 2022

Il recupero del relitto.

Nella mattinata di oggi, (martedì 7 giugno) l’Amministrazione Comunale ha provveduto, di concerto con l’Associazione Amici del Mare di Rimini, alla programmata rimozione del relitto affondato nella porzione a monte della ferrovia del fiume Uso, lato Bellaria.



L’imbarcazione, di circa quattro metri, si era adagiata sul fondale del fiume nello scorso marzo. Sin da subito, l’Amministrazione si è attivata nella doverosa ricerca del proprietario, a cui carico sarebbero state le operazioni di recupero e che in queste settimane non si è tuttavia palesato. Un’attesa consentita dall’assenza, in prossimità del relitto, di sostanze o materiali potenzialmente inquinanti – lo scafo era infatti privo di motore e di carburante, al termine della quale si è proceduto oggi, completando la rimozione in circa due ore: grazie anche all'ausilio del locale Circolo Diportisti.



“Ringraziamo l’Associazione Amici del Mare di Rimini, che si è offerta di rimuovere senza alcun onere a carico dell’Amministrazione il relitto, ed il Circolo Diportisti per la preziosa assistenza prestata in acqua. L’invito a tutti coloro che fruiscono del nostro porto canale, ed in particolare i proprietari dei natanti, è quello di avere sempre massima cura delle proprie imbarcazioni, nel rispetto delle regole e dell’ambiente”, le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Mauri.