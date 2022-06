Taglio del nastro a San Leo della Piazza intitolata a 'Federico da Montefeltro'

Attualità

San Leo

| 14:41 - 07 Giugno 2022

Il Sindaco Leonardo Bindi.

Un mito che dura da 600 anni quello di Federico da Montefeltro. Per celebrare i sei secoli dalla nascita del Duca di Urbino, Federico da Montefeltro, la Città di San Leo ha deciso di dedicargli un importante spazio, l’ex Piazza Medicea, nel pieno centro storico cittadino.



Oggi, martedì 7 giugno, il Primo Cittadino Leonardo Bindi, insieme al consigliere delegato allla Cultura e al Turismo Pierluigi Sacchini e alle autorità civili e militari, ha tagliato il nastro della Piazza da ora intitolata “Federico da Montefeltro”.



Nell’occasione dell’evento, è stato inaugurato anche un murales prospicente la nuova piazza realizzato dall’artista Jodypinge.



“Questo per noi è un momento molto importante, a cui abbiamo lavorato per molto tempo. Siamo contenti di avere dedicato un luogo prestigioso del nostro meraviglioso borgo allo storico condottiero e signore rinascimentale – ha commentato il Sindaco Bindi.