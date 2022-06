San Marino, chiuso il reparto covid. Un ricovero in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:33 - 07 Giugno 2022

Terapia intensiva dell'ospedale di stato, foto di repertorio.

Ha finalmente chiuso il reparto Covid dell'ospedale di Stato nella Repubblica di San Marino. Ora gli spazi torneranno a disposizione della normale medicina dopo le operazioni di sanificazione, ormai di rito. L'unico paziente, risultato positivo, è ricoverato in terapia Intensiva. Sotto i 100 le persone al momento che hanno contratto il virus, mentre non ci sono quarantene in corso. Il covid, però, non è certamente scomparso anche se la situazione è sotto controllo e le restrizioni stanno lentamente cadendo.