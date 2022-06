La grande ginnastica a Rimini, tutto pronto per Finali Nazionali Summer Edition

Sport

Rimini

| 12:51 - 07 Giugno 2022

Summer Edition.

Tutto pronto al quartiere Fieristico di Rimini: dal 24 giugno al 3 Luglio 2022 per le Finali Nazionali Summer Edition, quando atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all’interno del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (Ieg) per dieci giorni di grande ginnastica. Un evento unico, dedicato al mondo ginnico.



La manifestazione è organizzata da Esatourgroup e Ssd Pesaro Gym 2019 a r.l. in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi).



Come ogni anno sarà un programma denso di appuntamenti.



Dal 24 giugno scenderanno in pedana tutti i protagonisti di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ginnastica Ritmica Individuale e a Squadra di ogni categoria che gareggeranno in gare di qualificazione per ottenere l’accesso alle Finali. Potremo ammirare anche la Ginnastica Acrobatica, il Team Gym e il Parkour.



La manifestazione sarà correlata dal Festival Acrobatica Area e dal Gran Gala della Gymnaestrada, oltre alle graditissime presenze delle campionesse di ginnastica artistica e ritmica e dei campioni di ginnastica artistica, che tutti attendono con emozione, non avendo avuto l’occasione di poterli incontrare nella passata edizione.



Potete trovare l’intero programma della manifestazione QUI



Da mercoledì 1 giugno ha aperto la vendita dei biglietti. Per informazioni e acquisto cliccare QUI