Calcio giovanile, Gabicce Gradara: hurrà con poker per Allievi e Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 11:40 - 07 Giugno 2022

La squadra Giovanissimi 2007.





Ancora in campo le squadre del settore giovanile. Due squillanti vittorie per Allievi e Giovanissimi 2007



ALLIEVI

Gabicce Gradara - Arzilla 4-0



La squadra di mister Magi fa sua la partita contro l'Arzilla con due gol per tempo. Risultato e prestazione mai in discussione con netta prevalenza della squadra di casa. Il Gabicce Gradara si rende pericoloso al 10' e 12' con Magi e Fuzzi e ancora al 17' su punizione di Simoncelli che impegna severamente il portiere Generali. Minaccia dell’Arzilla poco dopo su punizione: Parcesepe che scheggia il palo. Al 23' la squadra di Magi passa in vantaggio: azione travolgente di Simoncelli che viene steso in area di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che realizza: 1-0. Passa solo un minuto e Simoncelli replica su calcio di punizione con la palla che si infila nel sette: 2-0.



Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara parte subito forte. Il portiere avversario è bravo a respingere una doppia conclusione ravvicinata di Bacchini e Gaggi. Al 51' Magi sorprende gli avversari con un tiro da fuori area: 3-0 L'Arzilla non ci sta e due minuti dopo spreca una buona occasione con Bianchi. Al 54' Petese libera in area di rigore Simoncelli che tutto solo davanti al portiere spreca. Poco dopo Petese sulla sinistra dribbla i difensori avversari ma Generali riesce a neutralizzare il tiro. Al 70' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Moutatahhir tira a colpo sicuro ma sulla linea della porta respinge un avversario. Il Gabicce Gradara insiste con le azioni d'attacco e si rende ancora insidiosa con Semprini e Petese.



Il quarto gol nel finale. Azione caparbia sull'asse Zampolini-Battistelli con quest'ultimo che serve in area di rigore una palla a Bacchini che non può sbagliare: 4-0



Il Gabicce Gradara disputerà in trasferta la prossima partita, domenica 12 giugno alle ore 10 contro il Fermignano





GABICCE GRADARA: Nobile (1' s.t. Francolini), Magi (14'' s.t. Battistelli), Franca, Della Chiara, Moutatahhir Morini, Simoncelli (13' s.t. Mancini), Semprini, Gaggi (20' s.t. Zampolini), Finotti (7' s.t. Petese), Fuzzi (1' s.t. Bacchini). All. Alessandro Magi



GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara- Muraglia 4-0



Poker di reti nell’ultima partita di campionato per la squadra di mister Campanelli. Primo tempo di marca Gabicce Gradara: al 5' su assist di Della Costanza tiro di Bergamini parato dal portiere, al 7' su angolo di Farroni Bergamini di testa manda la palla alta ,al 24' ancora conclusione di Bergamini in area. Al 35’ dopo essersi liberato in area è Pontellini che tira sul palo interno e sblocca il risultato: 1-0. Nel secondo tempo al 2' tiro da fuori di Magi Filippo di poco alto, al 3' angolo di Farroni, testa di Sarli nelle braccia del portiere, al 7' bella incursione di Della Costanza ma il suo tiro viene parato, al 17' contropiede di Bergamini assist per Sarli per il 2-0. Al 20' Magi Samuele davanti alla porta non sbaglia il 3-0. Al 29' ancora azione Bergamini-Sarli con quest'ultimo che realizza il poker con un pallonetto.



GABICCE GRADARA: Ricci (27'st Del Bene), Mboup (18'st Cangini), Boccalini (1'st Pataracchia), Gaudenzi, Farroni, Rossi, Della Costanza (8'st Magi Samuele), Magi Filippo ( 20'st Cippelli), Bergamini, Buccino, Pontellini (1'st Sarli). All. Campanelli.