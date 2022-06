Rimini, gli amministratori del comune si confrontano con i cittadini alla Casa delle Donne

Attualità

Rimini

| 11:34 - 07 Giugno 2022

Chiara Bellini.

Dare centralità a un luogo speciale come ‘La Casa delle Donne’ di piazza Cavour 26 D. Promuovere la sua attività e la sua necessità non solo come spazio di erogazione di servizi e di ascolto dell’universo femminile, ma farne un link permanente di confronto tra cittadine e cittadini e l’amministrazione comunale.



Questo il senso della nuova iniziativa ‘Con Te’, appuntamento mensile negli spazi della Casa delle Donne al pian terreno del Palazzo Comunale in cui la vice sindaca Chiara Bellini, con delega alle Politiche di Genere e alla Partecipazione, dedicherà spazio e tempo all’incontro con tutte le persone che vorranno rappresentare non solo questioni riferite al tema delle pari opportunità e delle iniziative e dei progetti in corso o in preparazione ma anche un’idea, un problema, oppure semplicemente ‘passare per una stretta di mano’ spiega Chiara Bellini. Che aggiunge: ‘La Casa delle Donne è il luogo aperto dove le donne trovano servizi a loro dedicati, possono venire a conoscenza delle sue attività e della Rete Donne Rimini, ma anche semplicemente entrare e stare in un luogo per loro e per tutti i cittadini di Rimini. Credo opportuno e necessario far conoscere e promuovere questo che è, a tutti gli effetti, uno spazio aperto e offerto a tutta la città e non solo un luogo ad uso esclusivo di una sola problematica o parte della popolazione’.



‘Con te’ comincia la sua storia Venerdì 10 giugno, giornata in cui dalle 16.30 alle 18.30, anche senza richiedere preventivamente appuntamento, la vice sindaca sarà a disposizione per l’incontro presso la Casa delle Donne , piazza Cavour 26 D.



A seguire Venerdì 1° luglio, ancora dalle 16.30 alle 18.30, secondo appuntamento dell’iniziativa sempre negli spazi della Casa delle Donne. Successivamente saranno comunicati gli altri appuntamenti.



Si ricorda, sempre sul fronte del dialogo e del confronto tra città e amministrazione comunale, che sindaco e giunta sono normalmente a disposizione per gli appuntamenti con i cittadini. Qui di seguito i recapiti telefonici a cui chiedere un appuntamento:



Sindaco Jamil Sadegholvaad. Contatti 0541 704307; 0541 704336;0541 704352; sindaco@comune.rimini.it

Vice sindaca Chiara Bellini. Contatti 0541 704763; chiara.bellini@comune.rimini.it

Assessore Francesco Bragagni. Contatti 0541 704470; francesco.bragagni@comune.rimini.it

Assessora Roberta Frisoni. Contatti 0541 704801; roberta.frisoni@comune.rimini.it

Assessore Kristian Gianfreda. Contatti 0541 704595; kristian.gianfreda@comune.rimini.it

Assessore Juri Magrini. Contatti 0541 704158; juri.magrini@comune.rimini.it

Assessore Moreno Maresi. Contatti 0541 704231; moreno.maresi@comune.rimini.it

Assessora Francesca Mattei. Contatti 0541 704246; francesca.mattei@comune.rimini.it

Assessora Anna Montini. Contatti 0541 704985; anna.montini@comune.rimini.it

Assessore Mattia Morolli. Contatti 0541 793936; mattia.morolli@comune.rimini.it