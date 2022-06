‘La collezione del Povero Diavolo’ in mostra a Verucchio, 58 opere di Marco Neri

Eventi

Verucchio

| 11:27 - 07 Giugno 2022

Alcune delle opere in mostra.

“Le bandiere”, “I cinesi”, “Le finestre”, “Il Povero Diavolo”, “I cieli”: l’intera collezione pensata e realizzata una ventina di anni fa da Marco Neri per quell’Osteria del Povero Diavolo di Torriana che da vecchia trattoria di paese stava esplodendo in uno dei più splendenti ristoranti stellati d’avanguardia d’Italia diventa una mostra che terrà a battesimo il rinascimento della nuova Piazza Malatesta di Verucchio.



Il cuore del capoluogo di quello che è uno dei “Borghi più belli d’Italia” e che in questi mesi è stato teatro di un restyling a 360 gradi che ha visto il rifacimento dell’antica pavimentazione e un nuovo arredo con 14 fioriere in corten e otto sedute in pietra di fiume. Grazie alla concessione di Fausto Fratti e Stefania Arlotti, le 58 opere del noto artista e docente forlivese (vanta mostre importanti in Italia e all’estero, ha esposto alla Biennale di Venezia e ha la cattedra di pittura all’Accademia delle Belle Arti di Lecce) diventeranno una delle gemme dell’estate di Verucchio.



“La Collezione del Povero Diavolo” sarà infatti ospitata nella centralissima Sala Magnani a sua volta oggetto di una riqualificazione mirata, spazio che si staglia ai piedi del municipio e di quella Rocca da cui i Malatesta partirono alla conquista di Rimini.



La mostra, resa possibile dal rapporto d’amicizia di lungo corso dei proprietari e dell’artista, sarà inaugurata venerdì 10 giugno alle 11.30 e sarà poi visitabile nei week end e su prenotazione durante la settimana.



“Ringraziamo di cuore Fausto e Stefania per questo “dono” e un artista come Marco Neri per la grande disponibilità dimostrata in questi mesi nell’accompagnarci nella preparazione di un evento reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’Hotel Oste del Castello e della Pro loco. Il vernissage della “Collezione del Povero Diavolo sarà la gemma della nuova Piazza Malatesta e impreziosirà la nostra estate con una proposta di altissima qualità” commenta l’assessora alla cultura Linda Piva.



La mostra sarà a disposizione del pubblico per l’intera stagione estiva, dal 10 giugno al 21 settembre: dal lunedì al venerdì è possibile prenotare la visita telefonando all’Ufficio Iat (0541-670222), il sabato e la domenica sarà aperta fra le 9.30 e le 12.30 e dalle 15 alle 19.