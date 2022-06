Nuoto, la riminese Giulia Casciaro convocata ai Mondiali Militari di Nuoto Salvamento

Sport

Rimini

| 11:23 - 07 Giugno 2022

Giulia Casciaro.

Grande soddisfazione in casa Garden per la convocazione ai Mondiali Militari di Nuoto Salvamento dell'atleta Giulia Casciaro.

Giulia, classe 2001 tesserata da quest'anno con la squadra agonistica della Polisportiva, attualmente è all'accademia Navale di Livorno ed è stata chiamata a partecipare con la Marina Militare alla rassegna iridata che si terrà in Olanda a partire dall'8 giugno.



In bocca al lupo a Giulia che porterà i colori del Garden e di tutta Rimini ad una competizione di livello mondiale.