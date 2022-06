Santarcangelo, il 'pane' più famoso della romagna torna con 'Santa Piada'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:21 - 07 Giugno 2022

La presentazione di Santa Piada.

Presentata a Santarcangelo la manifestazione "SantaPiada" in programma per il fine settimana da venerdì 10 a sabato 11 giugno, alla presenza del Presidente di Città Viva Alex Bertozzi, del direttore artistico Federico Bordoni e delle autorità di Santarcangelo, fra le quali la Sindaca Alice Parma.



Alex Bertozzi, presidente dell'Associazione dei Commercianti di Santarcangelo Città Viva, sottolinea che: "Il ritorno della Festa della Piadina è molto atteso a Santarcangelo. Un ritorno possibile grazie al lavoro di gruppo che ha coinvolto anche ProLoco e Amministrazione Pubblica e che ha avuto il sostegno di importanti sponsor che hanno creduto e sostenuto il progetto. Un ringraziamento particolare va poi fatto a tutte le attività di Santarcangelo, socie di Città Viva, senza le quali non sarebbe stato possibile riportare in città questa manifestazione."

Progetto che è stato poi illustrato da Federico Bordoni, main sponsor e ideatore di SantaPiada, che illustra la sua visione: "SantaPiada nasce da un sogno: quello di trasformare Santarcangelo in paesino di campagna di tanti anni fa, un sentimento ancor prima di un evento. E, pertanto, invitiamo gli ospiti di Santarcangelo a vestirsi a festa come si faceva tanti anni fa." E concludo aspirando che "per Santarcangelo sarà un momento speciale, da ricordare".

La Sindaca Alice Parma, entusiasta del ritorno della Festa della Piadina a Santarcangelo, ha voluto sottolineare l'importanza della Piadina nella cultura romagnola e nella convivialità della nostra terra e ha portato i ringraziamenti dell'Amministrazione e dei cittadini di Santarcangelo nei confronti di Città Viva e ProLoco per il loro impegno nel riportare in paese questa festa tanto amata.

Una menzione particolare alla grafica della manifestazione che è stata fatta ricorrendo alle stampe originali dell'Antica Stamperia Marchi e che lega SantaPiada ancor di più alla migliore tradizione di Santarcangelo.

Sono sette le piadinerie partecipanti che, dalle 19:30, apriranno i loro stand:

- Alessi Barbara

- L'Angolo del Buongustaio

- Bottega 50

- Dalla quinta

- Graziella

- Piadineria della Scalinata

- Pizzeria dei Portici

A cui si aggiungono lo stand della Piadina IGP e Birgo Burger.



Durante entrambe le serate saranno presenti: il Mercatino Agricolo con i migliori prodotti della Romagna (via Marini, Via Andrea Costa); la Fattoria degli Animali (Piazza Marini); i giochi di una volta per i più piccoli (Via Matteotti); postazioni musicali nelle vie del centro; il trampoliere Jgor (itinerante).

A completare la proposta, venerdì 10 giugno: "I Musicanti di San Crispino" si esibiranno in modo itinerante; ballerini e fruste romagnole della scuola di ballo "le Sirene Danzanti"; gruppo musicale "I musicisti dell'Orto botanico" (via Cavour).

Sabato 11 giugno: Cooking Show della food-blogger Azzuchef (dalle 21:00 al Combarbio); "Zug d'una volta" edizione 2022 (dalle 21:00 in Piazza Marini); gruppo musicale "I Cantautori di Romagna" (Piazza Ganganelli); gruppo musicale "I Cuntaden" (via Don Minzoni); ballerini e fruste romagnole della scuola di ballo "Rimini Dance Company"