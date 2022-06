Progettare e realizzare un'animazione, laboratorio pratico a Rimini

Attualità

07 Giugno 2022

E' in partenza un laboratorio pratico dedicato alle nuove tecnologie rivolto prevalentemente a ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni. La partecipazione è gratuita, le iscrizioni scadono mercoledì 8 giugno.



I partecipanti al laboratorio impareranno a progettare e realizzare un'animazione con la quale un'immagine digitale di personaggi veri o immaginari acquista vita all'interno di una scenografia, utilizzando alcune funzioni di PowerPoint e software per la manipolazione di immagini e audio. Le lezioni pratiche si terranno nella sede dell'Ecipar in via Marecchiese 156 a Rimini, il 15 giugno dalle 14.30 alle 17, il 17 giugno dalle 9 alle 12.30, il 22 giugno dalle 9 alle 12.30 e il 23 giugno dalle 14.30 alle 17. Le attività verranno svolte nel laboratorio di informatica, ogni allievo avrà a disposizione una propria postazione di lavoro. Per informazioni Nicoletta Coccia 0541-787491 o Marta Giovagnoli 0541-773650.



Le iniziative sono parte del progetto Scegliere Attivamente. Con la regia della Provincia di Rimini, grazie al concorso di partner istituzionali e del mondo economico/sociale (Ufficio Scolastico, Camera di Commercio, Enti Locali, Organizzazioni sindacali e di categoria) e con la collaborazione della Consigliera di Parità, è stato sottoscritto il Piano triennale di azione territoriale per l'orientamento e il successo formativo. La progettazione coinvolge Enti Locali, Scuole, Enti di formazione e altri attori del territorio (ad es. Università, Tecnopolo...) e si compone di iniziative diversificate, complementari e modulabili, rivolte agli studenti delle scuole secondarie del primo e secondo ciclo ed in generale ai ragazzi dai 12 ai 19 anni, alle loro famiglie, ad insegnanti ed operatori.