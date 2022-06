Anche Cattolica celebra la fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Attualità

Cattolica

10:41 - 07 Giugno 2022

I Sindaci con i Carabinieri.

Ieri mattina, 6 giugno, la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha partecipato a Rimini ai festeggiamenti per la ricorrenza dei 208 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta nella piazza Malatesta alla presenza del Prefetto Giuseppe Forlenza, del Comandante Provinciale Colonnello Mario La Mura, delle massime Autorità civili e militari locali, del personale dipendente, delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.



“Un momento - commenta la Sindaca Foronchi - per ribadirne il legame con il territorio e la popolazione. In questi 208 anni vita l’Arma dei Carabinieri ha rappresentato un presidio costante al servizio della collettività, sempre pronta a gestire ed affrontare le più svariate problematiche”.



La Sindaca Foronchi, insieme al Primo cittadino di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, ha colto l’occasione per testimoniare ancora una volta la vicinanza delle Amministrazioni locali all’Arma dei Carabinieri soffermandosi con il Comandante della Tenenza di Cattolica, Vincenzo Sirico.



“Con sacrificio - sottolinea la Sindaca Foronchi - sono quotidianamente in prima linea per garantire ordine e sicurezza pubblica ai nostri cittadini. Non possiamo che essere estremamente grati a questi uomini e queste donne in divisa che per le loro vite hanno scelto di essere Nei secoli fedeli”.