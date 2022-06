Basket, RivieraBanca a Roseto: pullman e biglietto a 20 euro per i primi 100 che si prenotano

Sport

Rimini

| 09:42 - 07 Giugno 2022



Dopo la vittoria per 3-0 nei quarti di finale contro CJ Basket Taranto, i biancorossi di Coach Mattia Ferrari hanno superato anche Raggisolaris Faenza nel derby di semifinale per 3-1 ed ora si preparano all'atto decisivo contro Roseto.



Ecco il programma della finale che vedrà impegnati i nostri biancorossi. Ricordiamo che tutte le serie playoff si giocano al meglio delle cinque partite:



GARA 1: Pallacanestro Roseto-RivieraBanca Basket Rimini, domenica 12 giugno alle ore 20.00 presso il PalaMaggetti

GARA 2: Pallacanestro Roseto-RivieraBanca Basket Rimini, martedì 14 giugno alle ore 20.45 presso il PalaMaggetti

GARA 3: RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Roseto, venerdì 17 giugno alle ore 20.30 presso il nostro PalaFlaminio

GARA 4 (eventuale): RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Roseto, domenica 19 giugno alle ore 19.00 presso il nostro PalaFlaminio

GARA 5 (eventuale): Pallacanestro Roseto-RivieraBanca Basket Rimini, mercoledì 22 giugno ore 20.45 presso il PalaMaggetti



A differenza di quanto accaduto in quarti di finale e semifinale, i biancorossi non avranno il fattore campo e dunque le prime due partite si disputeranno presso il PalaMaggetti di Roseto.



Per l'occasione, la Società organizza dei pullman per consentire ai tifosi di seguire la squadra in trasferta al prezzo di 20€, comprensivi di trasporto e biglietto valido per assistere alla partita. Il pullman partirà alle ore 15.30 dal nostro PalaFlaminio.



La promozione (pullman + biglietto) è riservata ai primi 100 tifosi che prenoteranno il loro biglietto. All'atto del versamento della quota di 20€ verrà rilasciata una ricevuta da conservare per il trasporto in pullman e per il regolare accesso al PalaMaggetti.



BIGLIETTI



ACQUISTO IN SEDE: la promo potrà essere acquistata presso la sede di RBR al Flaminio, tutti i giorni (sabato compreso, no domenica) dalle ore 9 alle ore 12.30.

ACQUISTO ALLA TABACCHERIA PRUCCOLI: la promo potrà essere acquistata presso la Tabaccheria Pruccoli (Viale Amerigo Vespucci, 69) dal lunedì al venerdi dalle ore 6 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 19:30, sabato dalle ore 6 alle ore 19.30 orario continuato.



Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il numero 335 829 0791.



Queste, invece, le indicazioni d'acquisto biglietti per coloro che non riuscissero a prenotare il proprio posto sul pullman:

I biglietti si potranno acquistare solo ed esclusivamente il giorno della partita presso una biglietteria dedicata presso il PalaMaggetti

Il prezzo del biglietto intero per il settore ospiti è di 15€

Per la fascia d'età 0-13 anni il biglietto è gratuito