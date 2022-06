Calcio Eccellenza, è Stefano Cassani il nuovo tecnico del Victor San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 09:18 - 07 Giugno 2022

Stefano Cassani.

Manca la conferma ufficiale, ma sarà Stefano Cassani, classe 1989, faentino (è figlio dell'ex ct della Nazionale di ciclismo Davide), il nuovo allenatore del Victor San Marino. Ha bruciato la concorrenza di Mirko Taccola della Fya.

Lo scorso anno Cassani ha allenato il Del Duca Grama, in Eccellenza. Ha iniziato la carriera nei settori giovanili di Solarolo e Sparta Castelbolognese. A 24 anni ha conquistato la salvezza in Prima categoria a Castelbolognese. Successivamente è stato collaboratore tecnico al Cesena con le formazioni under 17 A e B. Per quattro stagioni ha allenato gli Allievi nazionali del Ravenna e per una gli Allievi nazionali del Fano. Dopo l’esonero di mister Destro, ha affiancato in prima squadra come vice allenatore di Alessio Tacchinardi.