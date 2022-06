Basket giovanile, esordio con hurrà per gli Angels Under 19 alle Finali Nazionali Battuto l'Empoli per 83-76. Buzzone MVP con 35 punti, Carletti 18.

Sport Rimini | 17:55 - 06 Giugno 2022 Gli Angels Under 19, guidati da Massimo Bernardi, vincono il match d'esordio alle Finali Nazionali contro l'Empoli fin dal primo minuto di gioco. Il finale è di 83-76. Empoli non molla veramente mai, provando più di una volta a riavvicinarsi a -2, ma gli Angels guidati da un super MVP Buzzone (35 punti) e da Carletti (18) tengono sempre a distanza gli avversari conquistando la vittoria. I parziali sono stati: 24-15; 46-37; 63-56.



ANGELS: Mulazzani 10, Amati, Carletti 18, Nuvoli, Macaru n.e, Bonfè, Karpuzi, Buzzone 35, Mancini 2, James 7, Rossi 4, Morandotti 7.

