Rimini Calcio, biennale per il responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti. INTERVISTA

| 17:42 - 06 Giugno 2022

Matteo Roguletti.

Dopo il triennale al ds Andrea Maniero ecco il biennale al responsabile del settore giovanile del Rimini Calcio Matteo Roguletti (contratto fino al 30 giugno 2024). La conferma arriva dal club biancorosso con una nota. La società formula al dirigente l'augurio di buon lavoro. Ne ha bisogno: c'è bisogno di rinforzare le varie squadre con nuovi giocatori e di alzare il target visto che si entra in una dimensione professionistica.



“Sono molto contento di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione – dice Roguletti – e ringrazio il presidente, Maniero e Cherubini per la fiducia accordatami. Non era una cosa scontata”.







Cosa cambia per il Rimini con la promozione in serie C?



“La Juniores diventa Primavera 4. I gironi probabilmente saranno tre invece di quattro. L'anno scorso in quello di nostro riferimento geografico c'erano Pistoiese, Fiorenzuola, Piacenza, Pergolettese, Carrarese, Mantova. Ci saranno due nuove squadre: la Under 13 e la Under 12 e nei prossmi giorni comunicheremo i nomi degli allenatori. Stiamo valutando dei ragazzi, da tempo ci siamo mossi sul territorio riminese contanto nel buon esito del campionato della prima squadra, abbiamo fatto provini e attività di scouting. Inoltre c'è l'obbligo di fare attività femminile con una prima squadra che può partecipare dalla serie A alla serie C e una under 15 per un totale di 40 tesserati. Ci sono discorsi avviati per una convenzione con un club che contiamo di chiudere al più presto”.



I tecnici?



“Sono tutti riconfermati: Alessandro Brocchini guiderà la Primavera 4, Oscar Muratori l'Under 17, Michele Pieri la Under 16, Francesco Berretta la Under 16, la Under 14 Filippo Berardi che è da rifare praticamente ex novo”.





I giocatori in arrivo da dove verranno?



“Disputando campionati Nazionali cambia l'appeal del Rimini e quindi il raggio del reclutamento che si può allargare anche in territorio extraprovinciale e regionale (cioè le Marche, ndr). Stiamo ragionando in società anche in prospettiva sul convitto. In generale, si alza il livello tecnico, noi contiamo di essere competitivi”.

Quale sarà il budget per il settore giovanile?



“Dobbiamo definirlo con precisione in queste settimane”.

Stefano Ferri