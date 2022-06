Polizia Stradale protagonista della "Adriatica Ionica Race", scorta e sicurezza della gara

Attualità

| 17:04 - 06 Giugno 2022

Anche quest'anno, per la 5^ edizione dell'Adriatica Ionica Race, la Polizia Stradale avrà il compito di scortare i 130 atleti e tutta la carovana, per garantire la sicurezza di organizzatori, atleti e del pubblico. Il dispositivo della Polizia Stradale del Fvg messo in campo prevede, oltre al Dirigente la Sezione di Polizia Stradale di Pordenone, una squadra composta da 28 operatori provenienti da altri Compartimenti di Polizia Stradale, di cui 20 motociclisti, che scorteranno gli atleti nel corso delle 5 tappe, per circa 1.000 km, attraversando le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. I corridori partendo da un percorso montano, il 4.6.2022 da Tarvisio (UD) dopo aver attraversato tratti collinari, raggiungeranno il mare Adriatico, per finire ad Ascoli Piceno con l'ultima tappa, l'8 giugno.