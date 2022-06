Abbigliamento personalizzato per aziende: quali elementi grafici non possono mancare?

Attualità

| 16:50 - 06 Giugno 2022

Abbigliamento personalizzato per aziende.

Una vera e propria ricetta non c’è. La comunicazione, del resto, vive prima di tutto di intuizione, di creatività, di slanci da parte di chi, in un dato momento, ha un’idea e la mette a sistema. Al contempo, però, è del tutto evidente che se si vuole dare maggior visibilità alla propria azienda il modo migliore per farlo è lavorare a un piano comunicativo che coinvolga ogni aspetto della stessa, nessuno escluso.

Non c’è infatti ambito nel quale l’agire coordinato non possa aiutare alla veicolazione di un messaggio, una sorta di intreccio che, dalla carta intestata al retro del furgone, consente di avere un’identità unica, immediata, perfettamente individuabile da chiunque. Questo, in fondo, è il fine ultimo da perseguire. Questo, non altri, è il comune denominatore che deve legare a sé tutti i pezzi del puzzle, rendendoli un unicum.

In questo contesto, anche l’abbigliamento personalizzato per aziende riveste ruolo decisivo, perché – come scritto – rappresenta un tassello del quadro d’insieme che non può, né deve, essere sottovalutato. Un cappellino cambia poco o nulla? Non è vero. Una polo vale l’altra? Nemmeno. Sul lavoro, esattamente come nella vita privata, l’abito ha un compito essenziale, perché diventa una sorta di biglietto da visita. Sbagliarlo significa compromettere il primo approccio; azzeccarlo, di contro, offrirci una chance in più.



Il vestiario, la cifra di un soggetto

Dal carattere ai colori, un universo di opportunità

Un’unica formula non esiste

Se il proverbio afferma chiaramente che “l’abito non fa il monaco”, nell’abitudine di tutti riveste comunque un ruolo di assoluto primo piano. Inutile nascondere, infatti, che una persona fuori posto per accostamenti cromatici, capi scelti e qualità degli indumenti non colpisce nel modo corretto chi gli sta di fronte. Anzi. E’ l’esatto contrario.Ciò vale ogni giorno, anche sul posto di lavoro. Un dipendente curato, un operaio dotato del giusto, un tecnico vestito di tutto punto danno alla società che li ha in organico una marcia in più in termini di immagine. Questo. Guardando al passato, anche le immagini storiche di Riccione colpiscono per l’attenzione riposta in questo ambito da turisti, addetti all’accoglienza, albergatori.Vale per il mare e per le vacanze, vale a maggior ragione nell’attività di ogni giorno, con il piacere comune di vedere un idraulico curato nella propria casa, un meccanico con una bella divisa addosso o un barista impeccabile nel suo stile. Tutto, insomma, profuma di, di, diQuesto ragionamento porta immediatamente a comprendere quale sia l’efficacia di un’immagine aziendale coordinata, un coordinamento che parte dal logo sulle fatture, passa dalle magliette dei dipendenti e arriva fino alle presentazioni nelle cene di rito. Tutto col medesimo filo conduttore, tutto con gli stessi colori, tutto conLavorare asignifica addentrarsi in un modo fantastico e coinvolgente. Tante e tali sono le sfaccettature di questo campo, però, che. Significherebbe, infatti, restringere un ambito i cui confini non esistono. Semmai, la logica è esattamente opposta: allargare quanto più possibile lo spettro per inserirci la qualunque.è tanto grande da obbligare in qualche modo all’incarico di veri professionisti che di questo ambito siano maestri. Diversamente, quella che si definisce immagine coordinata finirebbe per trasformarsi da potenziale opportunità in un problema. E questo, ovviamente, non lo vuole nessuno.Invece di pensare a soluzioni fai da te, il ricorso a professionisti del settore è il vero nodo da sorpassare. Se ciò è deciso, il percorso sarà in discesa; qualora ciò non avvenisse, lavorare al giustosarebbe ben più complesso.Connaturato all’c’è il gusto di chi l’attività l’ha ideata, la regge e l’alimenta. Il primo passaggio, dunque, è riflettere sull’opportunità di lavorare all’immagine e, una volta deciso, muoversi affinché ciò diventi una vera leva di sviluppo.Fatto questo passo, il resto èda vivere senza preclusioni, né ragionamenti preordinati.Il resto arriverà da sé, con la consapevolezza che, a quel punto,