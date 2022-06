Cattolica pet friendly, anche l'assessore Uguccioni partecipa alla "Passeggiata a 4 zampe"

Attualità

Cattolica

| 16:30 - 06 Giugno 2022

Passeggiata a 4 zampe.

L'Assessore all'ambiente di Cattolica, Alessandro Uguccioni, ha preso parte ieri mattina (5 giugno) alla "passeggiata a 4 zampe" organizzata dall'attività "Be Kind" e patrocinata dall'Amministrazione comunale di Cattolica. Alla riuscita dell'appuntamento hanno collaborato l'associazione "La Ciurma Di Kira" e la cooperativa "Cuore 21". Una passeggiata fatta insieme a diversi "amici pelosi", con la propria famiglia, e sette cani provenienti dal canile comunale "Stefano Cerni" di Rimini.

"Ho partecipato con piacere - spiega Uguccioni - a questo evento di sensibilizzazione all'adozione degli amici a quattro zampe. L'attenzione su questo tema non è mai abbastanza ed ho voluto testimoniare la vicinanza dell'Amministrazione agli organizzatori. Appuntamenti come questo vanno incoraggiati e sicuramente non faremo mancare la nostra presenza alle attività future". Durante la mattinata i partecipanti sono stati accompagnati lungo l’ecovia del Conca dagli educatori cinofili, i coordinatori del canile ed alcuni volontari.

"L’uscita dal proprio spazio vitale - spiegano gli organizzatori - è stato un enorme successo per tutti i cani che hanno partecipato all’iniziativa per poter rompere dalla monotonia, quotidianità e aiutarli a socializzare tra di loro, così da poter abituare già i cani in cerca di casa alla vita sociale fuori dal canile e di conseguenza avere più probabilità di essere adottati". Per chi fosse interessato ad una eventuale adozione, sabato 11 giugno è previsto un "open day" presso il canile di Rimini (Via S. Salvatore, 32). L'appuntamento con le passeggiate, invece, ritornerà nel prossimo autunno.