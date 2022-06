Covid Rimini: 49 nuovi casi in provincia, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:27 - 06 Giugno 2022

Covid dati Rimini 6 giugno 2022.

Sono 49 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Rimini. Rimane invariato ad uno il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre non si registrano decessi. Purtroppo in regione si registrano 11 decessi, per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 712 età media 76 anni. Con 960 casi in più in regione, su un totale di 6.325 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.894 molecolari e 2.431 test antigenici rapidi, complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,2%.