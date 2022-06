Sorpreso con 7 dosi di cocaina e oltre 2000 euro, incastrato un 23enne a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:51 - 06 Giugno 2022

I controlli dei Carabinieri di Riccione.

E’ finito in manette un 23enne, incensurato, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri della Stazione di Misano lo hanno fermato e controllato, trovandolo in possesso di 7 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2,6 grammi circa di sostanza, oltre alla somma di 2180 euro in banconote di medio e piccolo taglio, ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato rilasciato sotto disposi zione del Pubblico Ministero.



Sabato sera i carabinieri della Stazione di Montescudo – Monte Colombo hanno controllato e identificato un sedicenne congolese, nei cui confronti pendeva un ordine di cattura in aggravamento di una precedente misura restrittiva emessa a suo carico. Una volta tratto in arresto, è stato poi affidato alla responsabilità dei propri genitori.

Ancora, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno rintracciato un 62enne, pregiudicato, senza fissa dimora, nei cui confronti risultava pendente un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Bari. L’uomo, condotto in caserma, è stato quindi sottoposto all’obbligo di firma.



Nel bilancio complessivo, due uomini sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e 4 assuntori di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini.



I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno battuto palmo a palmo il centro cittadino della Perla e le stazioni ferroviaria e del TRC, identificando ancora numerose comitive di giovanissimi che si sono riversati in città per il fine settimana. Inoltre, grazie all’impiego del mezzo speciale Jeep Wrangler, i Carabinieri hanno perlustrato le spiagge fino alle prime luci dell’alba, allontanando chi aveva nel frattempo organizzato giacigli per la notte approfittando di qualche lettino degli stabilimenti balneari.