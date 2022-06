Calcio Prima Categoria, le strade di Perticara e mister Comandini si separano

Sport

L'Acd Perticara comunica l'interruzione del rapporto con l'allenatore Mauro Comandini, reduce da un ottimo risultato ottenuto sul campo con la vittoria dei PlayOut e la permanenza in Prima Categoria.



La società comunica la decisione in una nota: "dopo una sofferta riflessione, valutando tutto l' andamento dell’intero campionato appena trascorso, seppur riconoscendo a gran voce il risultato d' insieme dell' ultimo mese con il raggiungimento di un obiettivo insperato, si decide di dare uno scossone all'ambiente logorato da una stagione lunga ed estenuante, caratterizzata sì da emozioni forti ma anche da stanchezza fisica e mentale.

Difficile, come dice il mister stesso, ripartire con i giusti entusiasmi, rischiando così, di ripetere una stagione travagliata. C’è per tutti la necessità di voltare pagina".



"In questa mattinata (6 giugno)" continua la nota "riceviamo i saluti del mister con una lettera ai ragazzi decisamente toccante e incisiva, dove raccogliamo il profondo affetto che Mister Comandini ha avuto nei confronti di Società e propri giocatori e dove trapela una profonda forma di orgoglio per il risultato ottenuto che, considerate le mille problematiche, assume una maggiore valenza significativa la frase finale della lettera: 'Restera' comunque scritta nella storia di questa gloriosa società una bella pagina ed io mi sentirò sempre orgoglioso di aver contribuito a scriverla'. Ci sentiamo di fare al Mister un grande in bocca al lupo per un futuro roseo e pieno di altre grandi soddisfazioni, se lo merita per le capacità tecniche ma in primis per i suoi valori umani, che hanno permesso di plasmare un meraviglioso gruppo di ragazzi".