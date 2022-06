Volley femminile, Riccione si iscrive alla serie B2

Sport

Riccione

| 15:19 - 06 Giugno 2022

Il presidente del Riccione Volley Giuseppe Tontini.

La società Riccione Volley del presidente Giuseppe Tontini rende noto che, nella prossima stagione 2022-23 parteciperà al Campionato Nazionale di serie B2 femminile. La società sta lavorando per costruire lo staff tecnico ed un roster competitivo per l’importante salto di categoria.

La società di pallavolo della Perla Verde del presidente Giuseppe Tontini si lancia così in una nuova impresa che porta la città di Riccione sul prestigioso palcoscenico della quarta serie nazionale.

“Oggi scriviamo una bella pagina di storia per la nostra società ma anche per la città di Riccione - si legge in una nota della società – che dalla prossima stagione sarà presente per la prima volta in assoluto in un campionato Nazionale femminile di serie B2. Un’opportunità colta con entusiasmo, è la giusta ricompensa per questa Associazione Sportiva, per gli atleti, le squadre giovanili, per gli educatori ed allenatori, per il team dei dirigenti e per tutta la cittadina di Riccione”.