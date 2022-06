Fino al 2026 la MotoGp a Rimini, Sadegholvaad: ‘Avanti con progetti condivisi con la Repubblica di San Marino’

Attualità

Rimini

| 14:58 - 06 Giugno 2022

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Il matrimonio tra Riviera di Rimini e MotoGp continua. Al rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini per l'organizzazione del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp dal 2022 al 2026 al Misano world circuit hanno infatti fato parere positivo oggi le commissioni consiliari competenti.



"Il passaggio odierno, nelle nostre intenzioni, può e deve sfociare a breve in qualcosa di diverso – afferma il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -: un accordo strutturale tra la nostra città e la più antica Repubblica del mondo, sorta di piano strategico condiviso su ambiti centrali per il territorio e di comune interesse. Infrastrutture, trasporti, logistica, transizione ecologica, cultura, sviluppo economico e turismo, sport e benessere”.



Un tavolo di condivisione



Da subito il sindaco, appena insediato, si è adoperato lavorando per l’evento che contraddistingue la Riviera come “Motor Valley”: “Abbiamo di recente approvato in giunta comunale una piattaforma di idee e proposte che, per la prima volta, mette al centro la cooperazione tra due territori amministrativamente ‘differenti’ ma in sostanza con una strada comune. Questa proposta, ora sottoposta al vaglio delle Autorità sammarinesi per la necessaria analisi e valutazione, mira dunque a rafforzare un rapporto di collaborazione tra due realtà vicine così da creare delle sinergie nell’ideazione delle scelte di governance e delle relative sfide di crescita, attraverso la definizione di una ‘direzione di marcia’ concertata, collegiale, frutto di un lavoro di squadra, di più menti” spiega Sadegholvaad.



Non solo Motomondiale



“Da eventi sportivi di richiamo mondiale come il MotoGP al Misano World Circuit agli interventi relativi alle grandi infrastrutture, come i lavori lungo la Statale 72 per il superamento delle intersezioni semaforiche che oggi sono un evidente tappo per lavoratori, imprese, cittadini e turisti; e con particolare attenzione per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili e di un corridoio green Rimini-Titano dedicato alla mobilità attiva ad alto contenuto innovativo, capace di connettersi alla Ciclovia Adriatica e di attrarre nuovi flussi turistici”.

Gli obiettivi a cui pensa il comune di Rimini in sinergia sono tanti, da qui ai prossimi anni. E per farlo, una cosa è chiara: “In un’epoca come quella che stiamo attraversando - spiega Sadegholvaad - contrassegnata da questioni e punti interrogativi che talvolta appaiono irrisolvibili, quello che può determinare uno scatto di qualità nella capacità di governo è mettersi attorno a un tavolo insieme per miscelare e unire idee, progetti e pensieri”.



Nuovi progetti e collaborazione



“La chiave di volta sta nella collaborazione, nel potenziamento di nuove relazioni e partnership. La proposta d’intesa serve proprio a questo: creare una sinergia strutturale, organizzata, che vede come ‘regola’ del suo modus operandi la collaborazione. In campo ci sono delle tematiche fondamentali per stabilire la competitività e la nostra forza attrattiva. Penso, ad esempio, al tema dell’aeroporto, del trasporto su gomma, della riqualificazione ambientale, alla tutela delle acque, al tema della promozione culturale, delle imprese, dell’Università.

Sono queste le macro questioni – materiali e immateriali - su cui orientare il nostro futuro, e sulle quali è indispensabile una riflessione e una progettazione collettiva, capace di accantonare campanilismi e polemiche inconcludenti, per garantire una costante rigenerazione di senso e ridefinire un sistema valoriale e strategico condiviso.

Questo per dire che la città di Rimini ha tutta l’intenzione di aprire una fase nuova con la Repubblica di San Marino in ordine allo sviluppo dell’aeroporto, alla viabilità, ai progetti comuni di promozione del turismo e della cultura" conclude il primo cittadino Sadegholvaad.