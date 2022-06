Cade dal monopattino e batte la testa, ragazzo in gravi condizioni

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 06 Giugno 2022

L'episodio avvenuto lungo la ciclabile sul Lungomare di Rimini.

Un brutto episodio si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (6 giugno) sul Lungomare di Rimini all'altezza del Bagno 12.

Un giovane, alla guida di un monopattino elettrico, ha perso il controllo del mezzo picchiando violentemente la testa al suolo. Prontamente intervenuta l'ambulanza del 118, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Trauma Center del Bufalini di Cesena. Il medico sul posto avrebbe richiesto invano l'intervento dell'elisoccorso, purtroppo già coinvolto in un'altra operazione di soccorso per via di un incidente avvenuto sulla Marecchiese.

Si è disposto quindi il trasporto d'urgenza via terra.



Seguono aggiornamenti.