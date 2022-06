Tremendo frontale sulla Marecchiese, grave un giovane di 15 anni

Cronaca

Rimini

| 13:49 - 06 Giugno 2022

Via Marecchiese, Rimini.

Violento scontro intorno alle 13:00 di lunedì 6 giugno sulla strada Marecchiese all'altezza del Conad City, poco prima della rotonda di Riviera Banca in direzione mare.

Coinvolti due scooter ed un furgone Fiat che procedeva in direzione monte. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto Polizia e 118 con elisoccorso. Un giovane di 15 anni era a bordo del proprio scooter ed è stato trasportato urgentemente all'Ospedale Bufalini di Cesena a seguito di un grave trauma cranico.



La viabilità sulla Marecchiese è stata sospesa durante le fasi di soccorso e accertamenti.