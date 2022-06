Volley, Beach & Park: in 400 alla festa di fine stagione

Sport

Repubblica San Marino

| 12:23 - 06 Giugno 2022

Domenica la Beach & Park Volley San Marino ha salutato la fine della stagione agonistica con una grande festa con annessa “apericena” nella sua “casa”, il Pala Casadei di Serravalle. Sono intervenute quasi 400 persone e, fra queste, tutti gli atleti della società (dal mini volley alle prime squadre maschili e femminili fino alle nazionali, festeggiatissime, di ritorno dagli impegni europei); tutti i tecnici e i dirigenti.



Sono state presentate al pubblico le squadre e si è iniziato dalla Under 17 maschile che sotto la guida di coach Marco Ricci ha conquistato il titolo di campione interprovinciale. “E’ stata un’annata estremamente positiva sia dal punto di vista sportivo che associativo, visto che abbiamo toccato un nuovo record di iscritti. – Ha detto Leo Gennari, presidente del sodalizio sammarinese. – Il titolo interprovinciale della under 17 è un premio che va condiviso con tutto il settore giovanile che lavora per fornirci i giocatori e le giocatrici del futuro. Le salvezze della prima squadra maschile e femminile ci riempiono di orgoglio, così come siamo contenti di fornire la maggioranza degli atleti alle nazionali che portano in alto il nome di San Marino. Ma quel che ci rende più soddisfatti è vedere tanti bambini e bambine approcciarsi al nostro sport e avere la fiducia e l’aiuto di tanti genitori. Questa festa è anche per loro”.













Nelle foto: 1. la under 17 campione interprovinciale; 2. La Beach & Park sponsorizzata Titan Services di serie B maschile. 3. La nazionale femminile. 4. La nazionale maschile. 5. Tutti i giocatori in gruppo con la maglietta celebrativa della festa.