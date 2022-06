Sole 24 ore, qualità della vita in provincia: Rimini al 100esimo posto

Attualità

Rimini

| 12:18 - 06 Giugno 2022

Chiara Bellini - foto Giorgio Savatori.

Il Sole 24ore ha pubblicato una ricerca sulla qualità della vita nelle province italiane. Rimini si trova al 100esimo posto per quanto riguarda i bambini (0-14 anni), 98esima per i giovani (15-64 anni) e 60esima per gli over 65.

"Risultati che, aldilà dei piazzamenti numericamente critici per i 27 Comuni della nostra provincia" dice Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini "indicano come margini di sviluppo e linee di lavoro proprio gli aspetti su cui come Amministrazione comunale stiamo già lavorando: scuole accessibili, giardini e palestre scolastiche, edifici con mense. Si tratta degli stessi ambiti di intervento che abbiamo inserito come prioritari nei progetti presentati per la candidatura al PNRR, nella consapevolezza che, aldilà dell’esito favorevole o meno dei finanziamenti, sia comunque quella la linea da seguire per lo sviluppo dei nostri servizi locali."

Nel commentare i dati della ricerca Bellini indica la ricerca del Sole 24 Ore come "stimoli da recepire da analisi e graduatorie che tengono insieme parametri decisamente distanti come il “gap affitti centro e periferia”, “imprese che fanno e-commerce”, “quoziente di nuzialità”, “saldo migratorio totale”, “disoccupazione giovanile”, “tasso di fecondità”, “pediatri”, ad ambiti più strettamente legati all’edilizia scolastica per la scuola dell'obbligo, neonati e ‘giovani’ fino a 40 anni."



Per quanto riguarda i servizi per l'infanzia "ci tengo a sottolineare come i riferimenti utilizzati siano più che altro dati ‘freddi’ legati agli spazi, senza entrare nel cuore della tipologia dei servizi offerti, o alla qualità dei progetti pedagogici. Tutti settori in cui Rimini si è distinta e per cui sta ricevendo importanti finanziamenti nazionali e regionali che, come Amministrazione, abbiamo deciso di restituire totalmente ai riminesi, tramite misure innovative e coraggiose come il ‘nido gratis’, oppure il taglio delle rette per le mense (ottenuto proprio in queste settimane grazie alla mensa bio, ai prodotti a kilometro zero, all’offerta attenta alla filiera locale, alla dignità delle condizioni lavorative e allo sviluppo dell’occupazione) e le facilitazioni per i trasporti."



Una classifica da leggere "come traccia di un lavoro, utile a definire le scelte decisive per il futuro della nostra provincia e delle nostre città, forti delle opportunità aperte, per esempio, dal Pnrr. La consapevolezza comune da cui dobbiamo comunque partire e che, oggi, la crescita di una comunità non può crearsi da ragionamenti chiusi e autoreferenziali, ma richiede il gioco di squadra tra territori e istituzioni, mettendo da parte campanilismi e interessi di parte. I dati del Sole24Ore riguardano tutta la provincia di Rimini. Una indicazione anche questa utile; visto che saranno sempre di più i territori di area vasta a dettare i trend del benessere dei territori, ed è a questa dimensione che anche Rimini si sta da tempo dedicando, non solo in ambito sanitario, produttivo e di servizi, ma anche a livello educativo, a partire dal coordinamento pedagogico provinciale, e da servizi che sempre più leggono e leggeranno la città con la lente prioritaria dei bisogni dei cittadini, piuttosto che con quelle, forse più rassicuranti ma oramai datate, degli stradari e dei confini tracciati sulla carta. "