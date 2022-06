Commedie dialettali protagoniste a Poggio Torriana, si parte con ‘Il medico dei pazzi’

Eventi

Poggio Torriana

| 10:53 - 06 Giugno 2022

Il Teatro aperto.

Al via la tradizionale rassegna estiva di teatro dialettale “Roid Roid Pataca!” che ogni mercoledì, fino al 10 agosto porterà in scena, presso l’arena del Teatro Aperto di Poggio Torriana esilaranti appuntamenti con le più gettonate compagnie di teatro amatoriale della Romagna. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Poggio Torriana con la collaborazione della Pro Loco di Poggio Berni e della compagnia La Mulnèla.



Mercoledì 8 giugno, alle ore 21 sarà la volta della Compagnia Teatro dell’arte I Komodos che presenta la sua “Il medico dei pazzi”, una commedia brillante in 3 atti di Eduardo Scarpetta.

Biglietto d’ingresso € 5,00. Dalle ore 20 sarà attivo presso l’area del teatro aperto un servizio di bar-piadineria.