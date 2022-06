Studenti di Sant'Agata Feltria vincono il concorso 'Cronisti di classe'

Attualità

Alcuni cronisti al lavoro - nella gallery l'articolo vincitore.

L'Istituto comprensivo Olivieri di Pennabilli, con l'articolo "Il paese si mobilita per gli ucraini" della classe 3 C di Sant'Agata Feltria è risultato 1° classificato al concorso Cronisti di classe, promosso dal Resto del Carlino. Gli studenti, assieme all'insegnante Orazietti, hanno incontrato i rappresentanti dell'amministrazione comunale e le Forze dell'Ordine locali, per parlare dell'impegno profuso dalla loro comunità in ambito sociale e, in particolar modo, della famiglia tedesca che ha ospitato dei cittadini ucraini. La classe, infatti, si è aggiudicata questo riconoscimento "per aver raccontato, con un pezzo di vera cronaca, i progetti locali dedicati alla popolazione coinvolta nell'attuale conflitto" si legge nella motivazione.



Al secondo posto la Scuola Media Maestre Pie di Rimini con l'articolo "Qui nessuno vuole altra guerra". La motivazione: "Per aver intervistato e aver descritto la guerra in Ucraina, sotto un altro punto di vista, con una testimonianza diretta".



Terzo classificato l'istituto comprensivo Misano con l'articolo "Faccio il sindaco per passione". Motivazione: "Per essersi concentrati su tematiche territoriali importanti, intervistando il primo cittadino della città, ponendo anche domande interessanti da veri cronisti".