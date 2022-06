Viserba, spruzza spray urticante contro due studenti che finiscono in ospedale

Cronaca

| 09:29 - 06 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

'Agguato' al peperoncino in una scuola superiore di Rimini, il liceo linguistico di Viserba, dove un giovane diplomando ha mandato al Pronto Soccorso due coetanei usando uno spray urticante. Come riporta il Resto del Carlino il 18enne, studente di un altro istituto, sabato mattina ha atteso le 11.30 che tutti fossero in giardino per festeggiare la fine dell'anno scolastico, per affrontare i due coetanei con i quali aveva già avuto in passato delle liti. Secondo la polizia che sta indagando sull'accaduto e raccogliendo le testimonianze di preside e insegnanti, appena ne ha avuto l'occasione il 18enne ha spruzzato lo spray al peperoncino in faccia agli altri due. Dalla scuola sono stati chiamati i soccorsi, e un'ambulanza ha trasportato i due ragazzi al pronto soccorso dove sono stati medicati. Il 18enne potrebbe finire indagato per lesioni.



(Ansa).