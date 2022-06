Paolo Cevoli, Raul Cremona, Teo Teocoli: alcuni nomi dell’estate del parco degli artisti di Rimini

Eventi

Rimini

| 08:19 - 06 Giugno 2022

Uno spettacolo della scorsa edizione.

Si inaugura nel fine settimana del 11 e 12 giugno la nuova stagione di eventi al Parco degli Artisti di Rimini, il polo culturale e ricreativo realizzato nel 2021 a Vergiano, in Via Marecchiese 387, ad opera dell’Associazione Sorridolibero APS capitanata dal cantautore Sergio Casabianca, con l’importante sostegno del Comune di Rimini e del Gruppo SGR – Società Gas Rimini.



La Direzione Artistica vedrà quest’anno la collaborazione dell’Associazione Rimini Classica APS, che porterà sul palco anche diversi nuovi spettacoli del proprio repertorio.

La data di apertura sarà all’insegna del divertimento con la prima serata del Comedy Park: la rassegna di cabaret e teatro che prenderà il via sabato 11 giugno ore 21.00 con Paolo Migone e Maria Pia Timo, affiancati da Sergio Casabianca.

La stagione dei concerti si aprirà invece domenica 12 giugno, ore 20.30, con VariEtà: il nuovo spettacolo di Sergio Casabianca e le Gocce, Special Guest della serata Aldo Maria Zangheri per Rimini Classica.

Teatro e musica si alterneranno per tutta l’estate, in particolare Comedy Park vedrà esibirsi sul palco personaggi del calibro di Raul Cremona (30 giugno), Teo Teocoli (30 luglio), Ruggero de I Timidi (4 agosto), Emiliano Luccisano (11 agosto), Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi (20 agosto), Max Angioni (25 agosto) e Maurizio Lastrico (2 settembre).

Il teatro sarà protagonista anche con altri eventi, tra i quali lo spettacolo di Gabriella Greison (7 luglio), definita da Repubblica “la Rockstar della fisica”, che porterà in scena un originale omaggio ad Albert Einstein.

Per la parte musicale, Rimini Classica proporrà In the name of Rock (24 giugno, con Filippo Malatesta, l’Ensemble Rock di Rimini Classica e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini), Heroes (26 giugno, spettacolo dedicato a David Bowie) e Champions! Greatest Hits: il meglio degli ultimi sette anni di cross-over di Rimini Classica, con Rock Band, Coro e Orchestra sinfonica, e oltre dieci cantanti che si alterneranno sul palco.

Spazio anche alla danza con Sosteniamo il Talento (9 e 10 luglio), evento realizzato in collaborazione con l’associazione SpazioCorpo ASD, che nella scorsa stagione ha visto esibirsi al Parco i giovani ballerini provenienti da oltre 15 scuole di danza.

Insieme agli eventi nello Spazio Spettacoli SGR, ci saranno anche numerose serate al Casotto Live (crostineria e piadineria inaugurata in occasione della Festa del Primo Maggio), che prevederanno concerti al tramonto, teatro e rassegna di cinema all’aperto.

Per l’estate 2022 il Parco degli Artisti punterà con forza anche sullo sport: sono infatti in via di completamento nuove strutture, realizzate anche in questo caso prevalentemente con il sostegno del Gruppo SGR, che comprenderanno un campo da beach tennis, uno da beach volley e uno da basket, in aggiunta al campo bocce già attivo, per offrire occasioni di divertimento a un pubblico di tutte le età.

Per informazioni sugli eventi al Parco: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini e telefono 3278475142 (dalle 17.00 alle 19.00, e messaggi Whatsapp).