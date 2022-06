Basket, coach Ferrari: 'Contro Roseto la parola chiave è durezza'

Sport

Rimini

| 07:03 - 06 Giugno 2022

Rimini è in finale con l'exploit in gara3 a Faenza. Coach Mattia Ferrari puntualizza rende l'onore delle armi all'avversario: "Non bisogna chiudere questa serie facendo passare inosservato il lavoro di Coach Garelli e la grandissima serie giocata da Faenza". Torna all'episodio che ha visto protagonista Rinaldi: "Trovo abbastanza stucchevole la polemica relativa al contatto di gioco, perchè di tale s'è trattato, che ha coinvolto Rinaldi: lo alleno per la prima volta quest'anno, è una persona di livello alto e giocatore di carriera irreprensibile oltre che vero capitano. Il contatto su Vico è stato creato sfortunatamente da Siberna che gli è finito addosso.

Mi spiacerebbe se continuassimo con questa polemica perchè capisco che è stato un derby di semifinale playoff che intensifica ed acuisce tutto ciò che ci circonda, però bisogna essere onesti e sinceri: non c'era nessuna volontarietà da parte di Tommaso, spero che sia finita qui".

Infine, la finale playoff: "Siamo dove volevamo essere, è dall'inizio dell'anno che vogliamo competere per il campionato, siamo arrivati dove credo che meritiamo di essere per squadra, Club e pubblico. Giocheremo una serie playoff durissima contro Roseto, dobbiamo ricaricare le batterie e pensare alla prossima settimana preparandoci per l'inizio dell'ultima fatica."



Cosa servirà in settimana per arrivare pronti alla sfida contro Roseto?

"Roseto è la squadra che da inizio stagione merita la posizione che ha: è arrivata prima in regular season, ha vinto la Coppa Italia ed ha un roster al 90% simile a quello che l'anno scorso ha perso in Gara 5 la finale.

Servirà ricaricare le batterie ed avere un atteggiamento mentale di una durezza pazzesca perchè andremo in un PalaMaggetti bollente: le cose da fare sono tante, il tempo è poco e le energie sono quelle che sono.

Bisogna principalmente prepararsi mentalmente e fisicamente, le squadre a questo punto dell'anno sono delineate nei loro punti di forza e debolezza. Dobbiamo giocare, ci saranno degli aggiustamenti ma la parola chiave è durezza."



Cosa vuoi dire ai ragazzi dopo un'annata comunque straordinaria?

"Nei playoff conta vincere e sono stati bravi perchè hanno vinto, poi parleremo degli errori. Bisogna semplicemente andare a casa, essere contenti ed andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso. Grazie al nostro pubblico che anche stasera è stato meraviglioso."