Calcio, Victor San Marino realizza il suo centro sportivo a Pietracuta. Addio Gaiofana

| 19:52 - 05 Giugno 2022

Uno scorcio dei campi della Gaiofana e (nel riquadro) il presidente del Victor San Marino Luca Della Balda..





Niente centro sportivo della Gaiofana, il Victor San Marino Calcio punta su quello da 92mila metri quadri di Pietracuta, che sorge nel Comune di San Leo, dove in passato si allenava il San Marino Calcio. Ci sono dei dettagli da definire con la proprietà ma la trattativa è a buon punto, anzi vicinissima alla definizione con la sistemazione degli ultimi dettagli,

“Abbiamo costituito una società per azioni, con azionariato diffuso e 77mila euro di capitale sociale. Nella compagine societaria, di cui io sono Presidente, oltre ai fondatori della ASD Victor San Marino, ci sono Emanuele Tumini (titolare dei ristoranti McDonald's nella provincia di Rimini) e TradingOil srl (società italiana che fa capo a Antonio Carbone). La settimana prossima lanceremo la campagna per la sottoscrizione delle azioni aperte a tutti gli interessati” spiega l'avvocato Luca Della Balda. Per la cronaca, Tumini e Trading Oil erano già sponsor della squadra e convinti dal progetto del club sono entrati direttamente in società.



Avvocato Della Balda, perché avete cambiato idea sull'area Ghigi?



“Abbiamo valutato tutti i pro e i contro. L'area Ghigi sarebbe stata in regime di concessione, a Pietracuta diventiamo, invece, proprietari. Oltre a questo, fin dalle prime battute si è capito che la trafila burocratica sarebbe stata lunga e dispendiosa, c'è un bando europeo e dal Comune di Rimini non abbiamo più avuto notizie. La nostra società ha bisogno con urgenza di una struttura dove allenarsi visto che siamo costretti a trasferirci a San Mauro Pascoli: spendiamo 18mila ero all'anno per l'affitto del campo”.







Cosa prevede il progetto a Pietracuta?



“Ci sono già due campi da calcio che ovviamente vanno sistemati. Altri se ne possono realizzare come previsto nel progetto originario di dieci anni che prevede anche la realizzazione anche di una foresteria, campi da padel, bar e ristorante. Un centro sportivo dotato di ogni servizio. Vedremo se e come quel progetto sia ancora attuale o se e come debba essere ritoccato e migliorato”.





E' vero che avete acquistato l'Atletico Viserba?



“Non è corretto. Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Atletico Viserba che si occupa di settore giovanile con tre, quattro squadre. Nel consiglio di amministrazione avremo la maggioranza e daremo un supporto alla attività della Juniores in primis e delle altre squadre giovanili con un coordinatore come Giampaolo Donati. Quanto alla Juniores, implementeremo numericamente e qualitativamente la rosa, e parteciperà al campionato sotto le insegne del Victor San Marino”.