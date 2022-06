Calcio Eccellenza, si separano le strade di Victor San Marino e mister D'Amore

Sport

Repubblica San Marino

| 18:54 - 05 Giugno 2022

Gianni D'Amore.

Il Victor San Marino comunica l’interruzione - di comune accordo - del rapporto di collaborazione con l'allenatore Gianni D'Amore e il suo vice Giampaolo Ceramicola. La società calcistica sammarinese tutta ringrazia D'Amore e Ceramicola per la professionalità e il lavoro svolto, rivolgendo loro un grande e sincero "in bocca al lupo" per il prosieguo della carriera. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico. Il nome che circola con insistenzaè quello di Mirko Taccola, che ha vnto il campionato di Eccellenza con il Riccione e già giocatore del San Marino Calcio.