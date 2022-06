Baseball, San Marino: girone e calendario di Coppa Campioni

Sport

Repubblica San Marino

| 17:36 - 05 Giugno 2022

Il manager Doriano Bindi.

E' la settimana della Coppa e i Campioni d’Italia del San Marino Baseball tornano a giocarsela con determinazione e tanta voglia di far bene. Si gioca a Bonn da martedì 7 a sabato 11 giugno, con la squadra in terra di Germania a partire dalla giornata di domani.



San Marino è inserito nel girone B assieme ad Arrows Ostrava (CZE), Bonn Capitals (GER) e Curacao Neptunus (NED). Nel girone A invece il Parmaclima (ITA), L&D Amsterdam (NED), Draci Brno (CZE) e Voith Heidenheim Heidekoepfe (GER).



San Marino affronterà martedì 7 Curacao Neptunus (ore 15), mercoledì 8 Arrows Ostrava (ore 12.30) e giovedì 9 Bonn Capitals (ore 19).



Nella giornata del 10 giugno incroci tra i due gironi, con prime contro seconde a battagliare per i primi posti e terze contro quarte per le posizioni dalla 5ª all’8ª.



Sabato 11, infine, le sfide finali.