Rimini, auto si immette sulla via Popilia e centra una moto: due feriti

| 16:36 - 05 Giugno 2022

La moto recuperata dopo l'incidente.



Un altro incidente stradale è avvenuto sulla via Popilia a Rimini, dopo quello avvenuto giovedì (2 giugno), coinvolgendo sempre una moto. Oggi pomeriggio (domenica 5 giugno), intorno alle 16, il sinistro si è verificato all'altezza dell'intersezione con via Celli: una Fiat Panda, imettendosi sulla Statale in direzione Rimini, si è scontrata con una moto che procedeva in direzione Ravenna-Rimini. Il bilancio del sinistro è di due feriti, trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena: non sarebbero in pericolo di vita. Il personale del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze e assieme ai Vigili del Fuoco, ha richiesto il supporto dell'elicottero, atterrato nel campo adiacente alla carreggiata. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico, che ha subito forti rallentamenti. Si segnalano code dalla rotonda della via Popilia (quella che dà accesso al nuovo quartiere residenziale di Viserba) alla rotonda di incrocio con la via Tolemaide. Il punto in cui i due mezzi si sono scontrati è stato più volte segnalato dai residenti per la sua pericolosità.