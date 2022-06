Elezioni amministrative del 12 giugno a Coriano, Morciano e Sant’Agata Feltria: ecco i candidati e le liste

Attualità

| 16:06 - 05 Giugno 2022

Elezioni Coriano, Morciano, Sant'Agata.

Il prossimo 12 giugno si voterà in circa mille comuni italiani per l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali: tra le città al voto ce ne sono anche 4 in provincia di Rimini. Oltre a Riccione, andranno alle urne a Coriano, Morciano e Santa’Agata Feltria.



Il voto a Coriano



A Coriano le liste in campo saranno tre. La lista “Progetto Comune”, espressione dell’amministrazione comunale uscente sotto la guida per ben due legislature di Domenica Spinelli, candida a primo cittadino il vice sindaco Gianluca Ugolini. “Coriano futura”, la lista progressista, ha come candidato sindaco Cristian Paolucci. Scenderà in campo anche “Sinistra unita”, con Oreste Godi candidato sindaco. Ha rinunciato a presentarsi il gruppo che voleva candidare Enrico Santini, che era sostenuto da Fabio Fabbri, Jari Forte e Giuseppe Arangio: il loro progetto civico non si è concretizzato.



Il voto a Morciano



Sono due liste che corrono alle prossime amministrative, a sorpresa perché Giorgio Ciotti, sindaco uscente, già dato per candidato unico, se la dovrà vedere con Mario Garattoni, figura ben nota del panorama politico morcianese per tanti anni punto di riferimento del Carroccio e consigliere comunale. Gli aspiranti consiglieri sono 21.

Morciano Viva e Morciano Futura confluiscono in Morciano Civica a sostegno di Giorgio Ciotti, in cui configurano 12 aspiranti consiglieri comunali, 7 uomini e 5 donne. Mentre per la seconda lista, Pro Murcén, Garattoni schiera 3 donne e 6 uomini.



Il voto a Sant’Agata Feltria



Corre una sola lista per le elezioni a Sant’Agata Feltria: il candidato sindaco sarà Goffredo Polidori, primo cittadino uscente (in carica dal ‘99 al 2009) e attuale assessore esterno, 67 anni, pensionato, pensava di dover affrontare uno o più sfidanti, ma alla fine nessun altro gruppo ha deciso di presentarsi per la corsa alle imminenti amministrative. La lista è “Insieme per Santa’Agata Feltria”, con 10 compenti, di cui 2 donne.



