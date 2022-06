Covid Rimini: 113 nuovi casi, in settimana totale di 644 nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 15:31 - 05 Giugno 2022

Bollettino Covid 5 giugno 2022.



Tornano a salire leggermente i contagi da nuovo coronavirus in provincia di Rimini (113) e in regione (1627). Le guarigioni sono 1505, quindi i casi attivi salgono di 118 unità. Segno più anche per i ricoveri: in terapia intensiva in regione sono 30, a fronte di due nuovi ricoveri nel ravennate (per un totale di 6, di cui 4 nelle ultime 48 ore; nei reparti Covid 698 positivi, +20. Quattro i decessi in regione.



Tornando a Rimini, la settimana si è chiusa con 644 contagi, il dato più basso dallo scorso autunno. In terapia intensiva a Rimini rimane un solo paziente ricoverato e non si registrano decessi.