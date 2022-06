Meteo: dopo il caldo breve break, martedì 7 giugno attesi i temporali

Attualità

Rimini

| 13:25 - 05 Giugno 2022

Foto Stiv Gentili.



Martedì sarà la giornata più perturbata della settimana con temporali e calo delle temperature poi migliorerà rapidamente.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 6 Giugno



Stato del cielo: da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti salvo isolati piovaschi sulle zone di montagna nel pomeriggio.

Temperature: minime +17°/+20°C, massime tra +26/+29°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Martedì 7 Giugno



Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: pressoché assenti al mattino, nel corso del pomeriggio è atteso lo sviluppo di rovesci e temporali organizzati anche di forte intensità. In serata residui rovesci specie su coste e pianure, poi in esaurimento nella notte.

Temperature: minime +16/+19°C, massime +25/+28°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest sulle montagne, Da Nord-Ovest su pianure e coste. Possibili colpi di vento associati ai temporali.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 8 Giugno



Stato del cielo: nuvoloso con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti salvo residui fenomeni tra notte e mattina.

Temperature: minime +15/+18°C, massime +21/+24°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: da giovedì la rimonta dell’anticiclone garantirà giornate stabili e più soleggiate verso il weekend. Le temperature saranno in ripresa con valori massimi fino a +27/30°C su costa e pianure interne.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini