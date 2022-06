Manuel Senni vince la Ride Riccione, quarto Parri della Valmaracing

Sport

Riccione

| 14:50 - 05 Giugno 2022

Il podio.



É Manuel Senni il vincitore dell'edizione 2022 della Ride Riccione che si è disputata su un percorso di 140,7 km, con un dislivello di 2930 metri, leggermente modificato rispetto allo scorso anno, con partenza dalla Perla Verde, passaggio in Valconca e anche sul "Cippo" di Pantani, sul monte Carpegna. Senni ha trionfato tagliando il traguardo davanti a Federico e Stefano Scotti. Quarto Marcello Parri della Valmaracing. Due le donne che hanno affrontato la sfida del percorso lungo: Debora Morri del Team del Capitano, 21esima, e Flavia Stivari, 36esima.



Per ciò che concerne il percorso medio (107,6 km per 1.860 metri di dislivello), il più veloce è stato Mirco Ciccioni, che ha preceduto Luca Fantozzi. Terzo Alessandro Torini. Tra le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Romina Rigoni del Team Cbr davanti a Roberta Conti (Cicli Matteoni) e Romina Ordonzelli.