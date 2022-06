Riccione, messo a nuovo secondo tratto della passeggiata Goethe e Shakespeare

Attualità

Un nuovo arredo urbano con piazzette per la sosta, elementi ombreggianti, pavimentazione, impianti di illuminazione a LED e di sonorizzazione in filodiffusione. La cartolina della zona nord di Riccione si completa con il termine dei lavori al secondo tratto della passeggiata Goethe e Shakespeare. Una passeggiata pedonale, tra gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, che costeggia ininterrottamente piazzale Azzarita fino ad arrivare al Marano.



Completato anche il secondo tratto, tra via San Francesco e il rio Marano, in continuità progettuale con il primo già realizzato, il nuovo lungomare restituisce alle persone spazi verdi e rigenerati dove muoversi in libertà e sicurezza, un luogo aggregante per la comunità dove praticare stili di vita sani e corretti. Anche il secondo tratto è caratterizzato dalla presenza di grandi ed eleganti foglie ombreggianti. Obiettivo del progetto è stato non solo il rifacimento ex novo del lungomare nord ma anche la realizzazione di uno spazio urbano rinnovato in grado di fungere da stimolo di riqualificazione per i privati con attività prospicienti. "Un ringraziamento speciale va alla Regione per lo stanziamento di un contributo economico destinato al progetto e al settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione e al suo dirigente, ing. Michele Bonito, per l'ottimo lavoro svolto", commenta l'amministrazione comunale.