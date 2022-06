Novafeltria, ladri in azione in centro storico: bar e tabaccheria nel mirino

Cronaca

Novafeltria

| 11:45 - 05 Giugno 2022

I carabinieri di Novafeltria in piazza Vittorio Emanuele (foto di repertorio).



Ladri in azione, nella notte tra sabato e domenica (4-5 giugno), in piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico di Novafeltria. Ignoti malviventi hanno forzato la serranda laterale del bar Suzzi e si sono introdotti all'interno, mettendo tutto a soqquadro per rovistare nei cassetti. Il bottino è esiguo: un portafoglio in cui la famiglia titolare dell'attività conservava le monete per dare il resto. Il colpo sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4 della notte. Inoltre i malviventi hanno tentato di replicare il colpo in una tabacccheria della piazza, senza però riuscire a portare a termine l'effrazione. Sui fatti indagano i Carabinieri di Novafeltria.