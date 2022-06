Franca Bucci, in pensione la storica infermiera dell'ospedale di Novafeltria

Attualità

| 09:56 - 05 Giugno 2022

Nel riquadro Franca Bucci.



di Grazia Antonioli



Professionalità, empatia, umanità e passione. Sono queste alcune delle qualità che descrivono Franca Bucci, infermiera storica dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria che recentemente è andata in pensione.

Un'infermiera che è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento dell'ospedale dell'Alta Valmarecchia. Franca inizia giovanissima prima al reparto di medicina e poi, con il dottor Lorenzo Menghini, è nel primo Day Hospital oncologico dell'ospedale di Novafeltria aperto nel 2001. "Eravamo davvero dei pionieri" racconta il Dottor Menghini "Il direttore di allora, il dott. Angelino Guidi, volle aprire questa struttura per poter permettere alcune cure ai pazienti residenti nella Valmarecchia". Ad occuparsi di centinaia di pazienti all'anno erano il Dott. Menghini e Franca Bucci. Un servizio che si rivelò assolutamente necessario "Abbiamo lavorato sul territorio, offrendo un servizio importante" racconta ancora Menghini "evitando la 'transumanza' dei pazienti che potevano essere seguiti rimanendo nei pressi dei luoghi dove vivevano".





Il dottor Menghini è rimasto fino al 2011 al Day Hospital, Franca invece fino alla meritata pensione. "Ha sempre avuto una grande empatia nei confronti delle persone" racconta il dottor Menghini "senza fare alcuna distinzione. I pazienti alla fine diventavano amici, le famiglie si 'allargavano' per 'accogliere' anche Franca. Ha sempre rappresentato al meglio il concetto di 'servizio' alla persona, al paziente, diventando anche un esempio e punto di riferimento per i colleghi". Il dottor Menghini e tutti i colleghi ringraziano Franca per la passione, l'impegno e l'umanità espressa negli anni in cui hanno lavorato insieme.